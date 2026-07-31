Израиль ликвидировал в Ливане высокопоставленного командира "Хезболла"

На юге Ливана израильскими военными был ликвидирован высокопоставленный командир движения "Хезболла". По данным ЦАХАЛ, он был связан с атаками на израильских солдат в Ливане.

Высокопоставленный командир подразделения "Бадр" шиитского движения "Хезболла" в Ливане был ликвидирован израильскими военными, говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.

"ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира подразделения "Бадр" "Хезболлах" Абу Хасана Алаа в ответ на действия "Хезболла" в зоне безопасности (на юге Ливана) против солдат ЦАХАЛ"

– армейская пресс-служба

В ЦАХАЛ уточнили, что Абу Хасан Алаа участвовал "в организации многочисленных атак против солдат ЦАХАЛ, действующих в зоне безопасности, включая запуск беспилотников со взрывчаткой в сторону солдат на юге Ливана". Он командовал боевыми подразделениями "Хезболла" в течение последних лет.

"Алаа был убит в ответ на действия "Хезболла" против солдат, его устранение представляет собой серьезный ущерб управленческим возможностям "Хезболла"

– ЦАХАЛ