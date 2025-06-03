Фестиваль цветов проведут в Нальчике в сентябре

Красочный цветочный фестиваль в середине сентября состоится в Нальчике. В этом году "Уже не лето" будет проводиться в седьмой раз.

Флористы со всей России соберутся осенью в Нальчике на очередной фестиваль цветов "Уже не лето", говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"19 и 20 сентября в самом сердце Нальчика — на площади Согласия — состоится седьмой фестиваль цветов "Уже не лето". Яркие цветочные композиции, красочные локации, творчество и праздничная атмосфера вновь объединят жителей и гостей города"

– администрация Нальчика

В ярком мероприятии в столице КБР будут участвовать флористы и ландшафтные дизайнеры из СКФО и других регионов страны.

Программа праздника включает ярмарку растений, выставку ремесленных изделий, мастер-классы для взрослых и специальные детские мастер-классы под девизом "Дети — цветы жизни!". Также в программе фестиваля музыкальные концерты, различные выступления, шоу уличных артистов.

В администрации Нальчика отметили, что фестиваль приурочен к Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики, который отмечается 1 сентября.