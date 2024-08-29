Вестник Кавказа

Россельхознадзор может ввести ограничения на цветы из Армении с 16 июня

Продавщицы цветов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала этого года Россия отмечает рост числа выявления карантинных объектов при поставках из Армении цветов и другой растительной продукции. В надзорный орган Армении направлено письмо о необходимости усиления мер контроля.

Россельхознадзор выражает обеспокоенность в связи с участившимися нарушениями при поставках продукции из Армении, рассматривается вариант введения ограничений.

В ведомстве отметили, что с начала года в РФ стало поставляться больше цветов из Армении, на фоне роста поставок возросло число выявлений карантинных для стран ЕАЭС объектов.

"По результатам карантинного фитосанитарного контроля, проведенного территориальными управлениями Россельхознадзора, выявлено 13 случаев заражения цветов западным цветочным трипсом"

– Россельхознадзор

Также в 2025 году отмечаются неоднократные случаи выявления карантинных объектов в других видах растительной продукции из Армении. В Россельхознадзоре полагают, что такая ситуация указывает на неэффективную систему контроля армянской стороной за экспортируемой продукцией и видят угрозу для фитосанитарной ситуации в РФ.

"Ввиду систематических фактов выявления карантинных объектов Россельхознадзор выражает серьезную обеспокоенность… В адрес Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении направлено письмо с просьбой принять исчерпывающие меры и усилить контроль за поставляемыми товарами"

– Россельхознадзор

Если ситуация не изменится, российская сторона введет с 16 июня ограничения на ввоз срезанных цветов в сопровождении армянских фитосанитарных сертификатов из третьих стран. 

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