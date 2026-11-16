РФ и Абхазию к следующему лету свяжет новый туристический маршрут, в который войдут античные и византийские памятники и древние затопленные города.

Россия и Абхазию разработают совместный турмаршрут по местам античного наследия, следует из решения, принятого на заседании Совета по туризму Ассамблеи Народов Мира в Москве накануне.

Планируется, что новый турмаршрут станет продолжением маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства" на юге России.

В Абхазии в маршрут могут войти античные и византийские памятники Пицунды, Сухума, Очамчыры и Эшерское городище — древние Питиус, Диоскуриаду, Гюэнос. Такое предложение высказал глава Минтуризма республики Астамур Логуа.

Маршрут может связать византийские храмы раннего Средневековья в Абхазии и России, также возможна проработка подводных экскурсий к затопленным античным городам, в том числе Диоскурии, отметил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

Запуск маршрута по античному наследию России и Абхазии запланирован на лето 2027 года.