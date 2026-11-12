Крупнейшая частная газовая компания России "Новатэк" заключила новый контракт с Турцией на поставки сжиженного природного газа и обсуждает с руководством страны новые инвестиции в ее газовую отрасль.

Крупнейшая частная газовая компания России "Новатэк" заключила контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию и обсуждает возможности увеличения объемов его поставок, а также инвестиций в газовую отрасль страны, сообщил на полях саммита АТЭС, проходящего в китайском Шэньчжэне, глава компании Леонид Михельсон.

"Мы подписали договор на поставку в Турцию, обсуждаем увеличение и обсуждаем тоже варианты с инвестициями в газовую отрасль"

- Леонид Михельсон

Компания развивает свою деятельность на азиатском рынке: уже подписан контракт на поставку во Вьетнам с 2027 года 0,5 млн т СПГ, "Новатэк" также рассматривает возможность инвестирования во вьетнамские энергетические проекты. Работа в этом направлении ведется с компанией Petrovietnam, отметил глава "Новатэк".

Также ведутся переговоры о поставках СПГ в Таиланд, а совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) представители компании рассматривают совместные инвестиционные и производственные проекты в различных регионах.

Есть у компании и планы на СПГ, от которого в рамках антироссийских санкций с 1 января 2027 года отказывается Евросоюз: его готов покупать у компании Китай, добавил Леонид Михельсон.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Турции по требованию США вынуждены были отказаться от планов по импорту туркменского природного газа через территорию Ирана после того, как Вашингтон заявил о возможных аналогичных санкциях в отношении Анкары.

Поставки по этой схеме велись с марта 2025 года: трехстороннее соглашение предусматривало транзит через иранские трубопроводы с севера ИРИ до западных границ Турции до 1,5 млрд кубометров голубого топлива в год.