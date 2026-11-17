Глава Минфина Армении сообщил о дефиците бюджета страны в $1 млрд. По его словам, это связано с расходами на инвестиционные и промежуточные товары.

Дефицит госбюджета Армении в этом году превысил $1 млрд, сообщил глава Минфина РА Ваге Ованисян на выступлении в парламенте.

По словам Ованисяна, значительное превышение расходов над доходами связано главным образом с высоким спросом на инвестиционные и промежуточные товары. Также повлияло и сокращение экспортных поставок.

Глава ведомства не привел конкретные данные по бюджету, сославшись на опубликованные статистические выкладки.

Отметим, что в проекте бюджета Армении на 2027 год также заложен дефицит. Доходы казны должны составить около 3,6 трлн драмов при расходах в 4,07 трлн.