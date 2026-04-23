Венгерская компания MOL вновь получила от Соединенных Штатов разрешение на покупку нефти из России до 19 марта 2027 года.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило действие разъяснений о сделках с участием российских компаний, необходимых для организации поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщила пресс-служба венгерской компании MOL.

Как пояснили в компании, соответствующую информацию получило и распространило министерство иностранных дел Венгрии.

Отмечается, что действие разрешения продлено до 19 марта 2027 года. До этого исключение из санкций действовало до 21 ноября 2026 года.

"OFAC продлило до 19 марта 2027 года действие своих разъяснений о сделках с участием компаний "ЛУКОЙЛ" или Litasco, которые необходимы для исполнения действующих контрактов или для осуществления спотовых закупок нефти, поставляемой или транспортируемой по нефтепроводу "Дружба"

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Напомним, эти разъяснения "предполагают, что сделки не должны включать юридических или физических лиц США или услуги американской финансовой системы, а также включать или приносить выгоду другим заблокированным лицам".