Вестник Кавказа

Постпред США сообщил о продвижении переговоров между Израилем и Ливаном

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон обещает Ближнему Востоку "светлое будущее": Майк Уолтц высоко оценил переговорный процесс между Ливаном и Израилем.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц высоко оценил состояние переговорного процесса между Бейрутом, Тель-Авивом и Вашингтоном. По словам Уолтца, дипломатический диалог создает условия для "светлого будущего" региона. 

"Мирный процесс между Ливаном и Израилем пользуется поддержкой и должен двигаться вперед. Я услышал точку зрения ливанской стороны и поставлю в известность о ней Совбез ООН и Вашингтон"

– Майк Уолтц 

Постпред США указал на важность корректировок резолюции СБ ООН 1701, которая обрисовывает полномочия миротворческого контингента на границе двух стран. По словам Уолтца, мандат миротворческих сил заканчивается в конце года. 

Кроме того, дипломат призвал "Хезболлу" сложить оружие. По словам Уолтца, ни одна страна не должна иметь две армии, а порядок в Ливане должен быть восстановлен силами ВС страны.

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