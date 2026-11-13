Вестник Кавказа

Первый регулярный грузовой рейс выполнен по маршруту Стамбул — Ереван — Стамбул

Первый регулярный грузовой рейс выполнен по маршруту Стамбул — Ереван — Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания Turkish Cargo выполнила первый грузовой рейс по маршруту Стамбул — Ереван — Стамбул.

Турецкая авиакомпания Turkish Cargo выполнила первый рейс по маршруту Стамбул — Ереван — Стамбул. Рейс из турецкого мегаполиса с грузом на борту до столицы Армении был выполнен 15 ноября. 

По данным Aeroportist, запуск авиасообщения по этому маршруту стал возможен в результате координации регионального руководства и операционных подразделений. 

Регулярное сообщение между Стамбулом и Ереваном позволит расширить транспортную сеть и получить дополнительные логистические возможности в торгово-экономическом взаимодействии двух стран. 

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Турция близки к установлению дипломатических отношений и открытию границ.

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