Первый регулярный грузовой рейс выполнен по маршруту Стамбул — Ереван — Стамбул

Авиакомпания Turkish Cargo выполнила первый грузовой рейс по маршруту Стамбул — Ереван — Стамбул.

Турецкая авиакомпания Turkish Cargo выполнила первый рейс по маршруту Стамбул — Ереван — Стамбул. Рейс из турецкого мегаполиса с грузом на борту до столицы Армении был выполнен 15 ноября.

По данным Aeroportist, запуск авиасообщения по этому маршруту стал возможен в результате координации регионального руководства и операционных подразделений.

Регулярное сообщение между Стамбулом и Ереваном позволит расширить транспортную сеть и получить дополнительные логистические возможности в торгово-экономическом взаимодействии двух стран.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Турция близки к установлению дипломатических отношений и открытию границ.