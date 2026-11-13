Горнолыжный курорт в Абхазии дополнит курорты Сочи

Не соперничество, а сотрудничество может связать в будущем горнолыжные курорты Абхазии и Сочи, считает Гунба.

Горнолыжные курорты Абхазии и кластера в Сочи должны развивать сотрудничество, заявил абхазский президент Бадра Гунба.

В Абхазии планируется создать горнолыжный курорт, он будет находиться рядом с Красной Поляной.

"Эти территории расположены друг против друга, и каждый, кто приезжает, имел бы возможность прокатиться со склонов Красной Поляны, параллельно подняться на склоны Аибги и также воспользоваться такими уникальными возможностями"

– Бадра Гунба

Абхазский лидер подчеркнул, что между горными курортами Абхазии и Сочи не должно быть никакой конкуренции, а, напротив, совместные проекты.

Курорты могли бы удачно дополнять друг друга, например сезон катания может длиться дольше на склонах Аибга из-за особенностей расположения, добавил он в беседе с ТАСС.

"Здесь должен сработать принцип развития общей приграничной территории: с одной стороны - Красная Поляна, с нашей - Аибга. Склоны Аибги обращены на северную часть, а северные склоны более выгодны по продолжительности для реализации горнолыжного проекта, там нет прямого попадания солнечных лучей и сезонность тем самым выше, чем на Красной Поляне"

– Бадра Гунба

Весной 2026 года на КИФ была представлена концепция всесезонного горнолыжного курорта в Абхазии. Протяженность трасс составит около 200 км, а вместимость отелей курорта будет достигать 6 тыс номеров.