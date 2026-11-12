Глава Росатома анонсировал запуск АЭС в Турции

Алексей Лихачев заявил о том, что корпорация "Росатом" запустит АЭС "Аккую" в Турции в январе-феврале 2027 года.

Запуск атомной электростанции "Аккую" в Турции запланирован на январь-февраль 2027 года, такое заявление сделал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ полях форума "Всемирные атомные дни".

"Мы находимся не то что на финишной прямой, а прямо перед финишной ленточкой с точки зрения начала пусковых работ на станции "Аккую""

– Алексей Лихачев

По его словам, в течение ближайших часов можно ожидать разрешения на начало горячей обкатки.

Он выразил надежду на то, что эти испытания пройдут успешно, после чего, в декабре этого года начнется загрузка реального топлива в корпус первого реактора.

"В январе-феврале Турция получит это долгожданное атомное электричество"

— Алексей Лихачев

Также глава "Росатома" сообщил, что турецкие инвесторы выразили интерес к приобретению 49% акций в проекте АЭС "Аккую".

Лихачев подчеркнул, что в настоящее время ведутся конфиденциальные переговоры.

"Мы трудимся вместе с турецкими партнерами и над экономическим профилем, над финансово-экономической моделью проекта. Она подразумевает, во-первых, по нашему межправсоглашению возможность вхождения до 49% инвестора"

— Алексей Лихачев

Однако, по его словам, это могут быть инвесторы "из третьей страны, но при условии, что турецкое правительство разрешит такое вхождение".

Глава госкорпорации отметил, что данный вопрос обсуждался на высшем уровне — между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Владимир Путин сказал о том, что факт вхождения турецких компаний, их интерес к этой работе сегодня обсуждаются. Сейчас пока переговоры идут в конфиденциальном таком формате, но я уверен, что в соответствии с этапами становления и работы первого блока АЭС будет принято решение и о изменении финансово-экономической модели, в первую очередь с точки зрения вхождения турецкого инвестора и уже завершения совместного этого проекта"

— Алексей Лихачев