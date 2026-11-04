В Абхазии рассказали об экспорте фруктов и цитрусов в Россию

С начала осени в Россию из Абхазии поступило более 2,2 тыс т мандаринов, а также 1,2 тыс т фейхоа, сообщили в таможне республики.

С начала сезона из Абхазии на экспорт было отправлено около 3,5 тыс т фруктов и цитрусовых, следует из данных Государственного таможенного комитета республики.

Всего было вывезено из Абхазии более 2,2 тыс т мандаринов, 1,2 тыс т фейхоа, более 106 т лимонов и более 50 т хурмы.

Ранее сообщалось, что для экспорта из Абхазии в РФ скоропортящейся сельхозпродукции используются на границе две выделенные линии.