Россияне полюбили гастрономический туризм

Российские путешественники в соответствии с мировой тенденцией изменили свои предпочтения к туризму: на смену познавательному пришел всплеск интереса к гастрономическому туризму.

Российские туристы тоже оказались под влиянием мировой тенденции, отдавая при выборе места отдыха предпочтение не осмотру достопримечательностей, а познавая регион отдыха через еду, то есть гастрономическому туризму, заявил президент Международного эногастрономического центра и глава комитета по гастротуризму РСТ Леонид Гелибтерман, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Туризм в стране - это серьезная отрасль экономики. По данным Росстата и министерства экономического развития, за первые 9 месяцев 2026 года внутренний туризм составил 71 млн поездок, при этом показатели организованного туризма снизились и выросли показатели самостоятельного"

- Леонид Гелибтерман

Точных данных статистики по доле гастрономического туризма в России нет, однако здесь показателен мировой рынок этой отрасли, который сейчас демонстрирует один из самых высоких темпов роста в индустрии путешествий, - отметил чиновник, передает "Это Кавказ".

Яркий пример нового тренда – Турция, россияне при планировании поездки на курорты страны в первую очередь ориентируются на отели с системой "все включено", где можно продегустировать весь спектр многообразия турецкой кухни.

Напомним, ранее мы писали о том, что Турция предлагает туристам не только пляжный отдых, но и множество других развлечений, в том числе развивающиеся сегодня гастрономический и оздоровительный туризм на своих курортах.

