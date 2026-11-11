Грузия должна развивать Средний коридор для роста экспорта – исследование

Компания ACT LLC проанализировала взаимосвязь между развитием Среднего коридора и экспортными возможностями Грузии.

Грузинская исследовательская компания ACT LLC подготовила исследование, посвященное перспективам предпринимательства в стране. Повышение конкурентоспособности бизнеса в стране напрямую зависит от развития Среднего коридора, говорится в исследовании.

Отмечается, что Грузия обладает потенциалом для расширения интермодальных перевозок Баку-Тбилиси-Карс. Это позволит нарастить возможности экспортной логистики, а также открыть доступ к европейским рынкам малым и средним предприятиям.

В рекомендациях также отмечается важность модернизации парка грузовых автомобилей и инвестиций в логистические комплексы.

"В среднесрочной перспективе рекомендуется модернизировать парк грузовых автомобилей посредством программ лизинга и субсидирования, развивать интермодальные железнодорожно-портовые перевозки по коридору Баку-Тбилиси-Карс, а также создавать механизмы государственно-частного партнерства для инвестиций в региональные складские мощности и инфраструктуру холодильного хранения"

– исследование