Вестник Кавказа

Грузия должна развивать Средний коридор для роста экспорта – исследование

Грузоперевозки по железной дороге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Компания ACT LLC проанализировала взаимосвязь между развитием Среднего коридора и экспортными возможностями Грузии.

Грузинская исследовательская компания ACT LLC подготовила исследование, посвященное перспективам предпринимательства в стране. Повышение конкурентоспособности бизнеса в стране напрямую зависит от развития Среднего коридора, говорится в исследовании.

Отмечается, что Грузия обладает потенциалом для расширения интермодальных перевозок Баку-Тбилиси-Карс. Это позволит нарастить возможности экспортной логистики, а также открыть доступ к европейским рынкам малым и средним предприятиям. 

В рекомендациях также отмечается важность модернизации парка грузовых автомобилей и инвестиций в логистические комплексы. 

"В среднесрочной перспективе рекомендуется модернизировать парк грузовых автомобилей посредством программ лизинга и субсидирования, развивать интермодальные железнодорожно-портовые перевозки по коридору Баку-Тбилиси-Карс, а также создавать механизмы государственно-частного партнерства для инвестиций в региональные складские мощности и инфраструктуру холодильного хранения"

– исследование

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
860 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.