Байрамов и Мирзоян пообщались "на ногах" в Дублине

Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении провели краткую беседу. Она состоялась в Дублине в рамках саммита ЕПС.
В Дублине 12 ноября состоялась краткая беседа глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Об этом пишут армянские СМИ.
Встреча прошла в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
Ранее сегодня в Дублине провели встречу президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Центральной темой обсуждения стало продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном.