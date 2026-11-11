Вестник Кавказа

Байрамов и Мирзоян пообщались "на ногах" в Дублине

Байрамов и Мирзоян пообщались "на ногах" в Дублине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении провели краткую беседу. Она состоялась в Дублине в рамках саммита ЕПС.

В Дублине 12 ноября состоялась краткая беседа глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Об этом пишут армянские СМИ.

Встреча прошла в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

Ранее сегодня в Дублине провели встречу президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Центральной темой обсуждения стало продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном.

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