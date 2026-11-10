Сергей Лавров посетит форум по безопасности в Абу-Даби, который пройдет 13-14 ноября. Запланированы встречи с дипломатами из ОАЭ на полях мероприятия.

Глава российского дипведомства Сергей Лавров посетит форум по безопасности "Сир Бани Яс" в Абу-Даби. Участники мероприятия обсудят ситуацию на Украине, а также ближневосточный кризис, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

"13-14 ноября глава Российского внешнеполитического ведомства будет находиться в Абу-Дабе для участия в 17 Международном форуме по вопросам мира и безопасности. Форум называется "Сир Бани Яс""

– Мария Захарова

Как отметила Захарова, площадка ежегодно предоставляется МИД ОАЭ для дискуссии по актуальным политическим и экономическим вопросам.

Сергей Лавров представит российские подходы по широкому кругу вопросов вокруг украинского кризиса и ситуации в Персидском заливе. Кроме того, ожидаются дипломатические встречи между Москвой и Абу-Даби на полях мероприятия.