Сотрудничество с Евросоюзом должно быть взаимным и учитывать интересы Грузии, считает Каладзе. Он подчеркнул, что власти республики неоднократно заявляли о своей готовности к взаимодействию с ЕС.

Грузинское руководство готово выстраивать отношения с Евросоюзом с чистого листа, но не собирается поступаться национальными интересами. Об этом заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Власти Грузии неоднократно отмечали свою готовность к сотрудничеству, углублению отношений и началу новой страницы во взаимоотношениях. Но не так, чтобы ущемлялись наши интересы и крупные страны использовали нас для продвижения собственных интересов. Так не получится"

– Каха Каладзе

Он акцентировал внимание на том, что партнерство и дружба должны быть двусторонними, а не строиться на высокомерном отношении и раздаче приказов.

Кроме того, генсек правящей партии подчеркнул, что представители Европы продолжают использовать прежние методы взаимодействия, в том числе пытаются давать Грузии указания, вынуждая ее ввести антироссийские санкции.

"Мы знали и знаем, что подключение к санкциям нанесет ущерб нашей экономике и простым людям, которые трудятся и вносят вклад в экономическое развитие. Зачем делать шаг, который вредит интересам собственной страны? Нам запрещают, угрожают, шантажируют, требуют не делать определенных шагов, а затем сами поступают точно так же"

– генсек "Мечты"

Он добавил, что граждане республики могут сами оценить сложившуюся ситуацию и особенно те решения, которые принимают европейские высокопоставленные чиновники.

Напомним, накануне представитель Еврокомиссии подтвердил, что Грузии не было и не будет направлено приглашение на Форум по расширению ЕС.