SOCAR инвестирует в нефтепереработку в Турции

Азербайджанская компания SOCAR направит более $120 млн на строительство установки по производству авиационного керосина на турецком нефтеперерабатывающем заводе STAR.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует направить $120 млн на возведение новой установки для выпуска авиатоплива на НПЗ STAR в Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на компанию SOCAR Turkiye.

Глава бизнес-подразделения по нефтепереработке и нефтехимии SOCAR Turkiye Кянан Мирзеев пояснил, что данные капиталовложения позволят предприятию дополнительно нарастить выпуск дизельного топлива за счет перераспределения существующих мощностей.

"В рамках этих капиталовложений объемом порядка 6 млрд лир мы переведем выпуск авиатоплива на новую установку Jet Fuel (Kero-Merox) и обеспечим дополнительные мощности по производству дизельного топлива в размере около 600 тыс т ежегодно. Это позволит нам более гибко управлять производством авиакеросина и дизеля с учетом рыночной ситуации"

- Кянан Мирзеев

Он добавил, что проект увеличит общий объем инвестиций SOCAR в Турцию до $20 млрд. Строительство начнется в ближайшие дни, запуск новой установки намечен на первый квартал 2029 года, а действующие мощности завода переориентируют на выпуск дизеля.

Также глава подразделения подчеркнул, что с момента ввода в эксплуатацию в 2018 году мощность НПЗ STAR выросла с 10 млн до 13 млн т сырья в год, что сделало его крупнейшим отдельным нефтеперерабатывающим заводом Турции.