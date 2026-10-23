Турпоток из РФ за рубеж вырос на 12,6% - АТОР

За девять месяцев текущего года российские туристы стали чаще ездить в страны дальнего зарубежья: турпоток увеличился на 12,6%, сообщает АТОР.

С января по сентябрь 2026 года турпоток из России в зарубежные страны вырос по сравнению с 2025 годом на 12,6%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что всего россияне совершили за этот период до 15,13 млн поездок в страны дальнего зарубежья.

"Количество поездок россиян по топ-32 направлениям "дальнего" зарубежья с преимущественно туристическим характером выездного потока в январе-сентябре 2026 года выросло на 12,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года (сравнение по той же выборке) – с 13,44 млн до 15,13 млн"

– АТОР

Самым популярным направлением, согласно статистике, была названа Турция – ее российские туристы за девять месяцев посетили почти 5,7 млн раз.

Также в рейтинг топ-3 попали Китай (2,75 млн выездов) и Египет (1,8 млн поездок). Популярными направлениями Ассоциация назвала Таиланд и Вьетнам – 1,27 и 1,1 млн визитов с января по сентябрь соответственно.

Как пояснили специалисты АТОР, прирост количества визитов в популярные туристические направления обеспечил спад по такому крупному направлению, как ОАЭ.

Туда, согласно статистике, по сравнению с прошлым годом турпоток сократился на 678 тыс.

Кроме того, прирост количества поездок в КНР составил 60,6% благодаря масштабному расширению авиаперевозки между Россией и Китаем.