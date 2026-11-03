Батраков быстро адаптировался в "Галатасарае" – Терим

Алексей Батраков забил шесть голов в тринадцати матчах за "Галатасарай" в этом сезоне. По мнению бывшего наставника турецкой команды Фатиха Терима, в дальнейшем российский хавбек будет играть еще сильнее.

Полузащитник стамбульского "Галатасарая" и сборной России по футболу Алексей Батраков со временем будет играть еще сильнее. Такое мнение выразил бывший главный тренер национальной команды Турции Фатих Терим в интервью "Вестнику Кавказа" на VI Всемирном медиафоруме в Аланье.

Он отметил, что 21-летний хавбек уже сейчас находится в отличной форме, а в будущем будет только прибавлять.

"Алексей очень талантливый игрок, мне он очень нравится. В данный момент он находится в отличной форме, и с каждым днем ​​становится все лучше. Он привыкает к Стамбулу, к "Галатасараю", к большому клубу. Думаю, в будущем он будет выступать еще лучше, чем сейчас"

– Фатих Терим

Турецкий специалист отметил, что российский хавбек постоянно растет и развивается.

"Мне кажется, он очень быстро адаптировался к "Галатасараю" и Стамбулу"

– Фатих Терим

Напомним, Алексей Батраков стал игроком "Галатасарая" минувшим летом. На данный момент на его счету два гола и три результативных передачи в девяти матчах чемпионата Турции. Полузащитник также отметился четырьмя забитыми мячами в четырех матчах Лиги чемпионов.