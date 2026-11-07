Объем торговли между Азербайджаном и США сократился на 25%

Объем торговли Азербайджана и США сократился в этом году почти на 25%. При этом поставки из АР в США выросли в 1,7 раза.

Торговый оборот Азербайджана и США за девять месяцев года сократился почти на 25% относительно показателей прошлого года. Страны наторговали друг с другом почти на $760 млн, передает Государственный таможенный комитет.

В общей структуре торговли Азербайджана США заняли девятое место с долей чуть более 2%. При этом в прошлом году объем операций с США составил почти 3% от всей торговли АР.

Несмотря на падение объемов торговли, Азербайджану удалось нарастить экспортные поставки в США в 1,7 раза. Стоимость экспорта составила чуть более $80 млн. Импорт из США упал на почти на треть, стоимость поставок составила $679 млн.