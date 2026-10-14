Вестник Кавказа

Посол РФ оценил условия концессии РЖД в Армении

Посол РФ оценил условия концессии РЖД в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская концессия на армянские железные дороги составлена на беспрецедентно благоприятных для республики условиях, заявил посол РФ в Армении.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что концессионный договор РЖД составлен на беспрецедентно благоприятных условиях для армянской стороны. Об этом дипломат сообщил в интервью Общественному радио Армении.

"С российской стороны проявлялась и по-прежнему проявляется полная готовность к взаимодействию с учетом тех интересов и потребностей, которые высказываются армянской стороной, будь это сотрудничество в сфере атомной энергетики или транспорта"

- Сергей Копыркин

Кроме того, он подчеркнул эффективность концессионного договора и напомнил, что стороны ведут предметную работу над планом развития армянских железных дорог для его представления в трехмесячный срок.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о предложении Еревана продать российскую концессию на железные дороги республики Казахстану, ОАЭ или Катару из-за определенных конкурентных потерь для республики.

В свою очередь, вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил, что передача концессии компании "Южно-Кавказская железная дорога" третьей стороне лишит армянскую инфраструктуру российских грузов и взаимодействия с ОАО РЖД.

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