Причины обмеления Каспия будут искать на дне Азова

Ростовские ученые предложили пробурить на дне Азовского моря две скважины, чтобы выявить закономерности в изменении уровня морей, в частности Черного и Каспийского: именно Азов выступает важнейшим индикатором этих процессов.

Президиум Российской академии наук на своем очередном заседании заслушал доклад о колебаниях уровня Мирового океана за последние 12 тыс лет академика Геннадия Матишова, после чего обсудил изменения климата и уровня морей Приазовья, Причерноморья и Прикаспия, а также закономерности этих процессов.

При этом в центре внимания ученых оказалось предложение докладчика, который заявил о необходимости бурения скважин в самой глубокой части Азовского моря. Они послужат важнейшим индикатором не только палеогеографии и палеоэкологии региона, но и процессов, протекающих в водных массивах водоемов, передает "АиФ-Ростов".

Азовское море само по себе выступает таким индикатором: об этом свидетельствуют и его резкие изменения солености, и как следствие его замерзание в зимний период, происходившее уже четырежды за последние 25 лет, отметил Матишов.

К работе над результатами бурения ученый предложил подключить не только физиков, но и зоологов, которые изучат цикличность климатических изменений и смогут вывести некий общий алгоритм чередования похолоданий и потеплений, что напрямую влияет на флору и фауну, говорится в сообщении.