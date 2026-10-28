Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов

Запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов в Казахстане продлен еще на полгода, до 22 мая 2027 года: он касается и поставок горюче-смазочных материалов из страны в страны Евразийского экономического союза.

Власти Казахстана приняли решение еще на полгода продлить запрет на вывоз из страны бензина и нефтепродуктов, говорится в приказе министра энергетики от 30 октября 2026 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".

Запрет вводится на шесть месяцев - с 22 ноября 2026 года до 22 мая 2027 года и начинает действовать с 16 ноября, документ касается вывоза в том числе в стране ЕАЭС, передает Sputnik Казахстан.

Согласно приказу, под запрет попадают вывоз автотранспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, кроме смазочных масел и топлива в баках автомобилей, но – не более одного раза в сутки.

Документом запрещен вывоз топлива железнодорожным транспортом, за исключением организованных поставок согласно ранее заключенным договорам. Также под запрет попадают легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилол и нефтяной битум, говорится в сообщении.