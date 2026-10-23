Турция планирует разработать проекты строительства новых АЭС до конца 2027 года

В 2027 году Турция может принять решения по проектам строительства атомных электростанций в Синопе и во Фракии, заявил министр энергетики Алпарслан Байрактар.

До конца следующего года Турция рассчитывает принять окончательные решения по проектам строительства двух новых атомных электростанций, такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

Об этом он сообщил, выступая в Стамбуле с изложением энергетической стратегии Турции до 2040 года.

Министр отметил, что речь идет об АЭС в Синопе на черноморском побережье и во Фракии на северо-западе Турции.

"Благодаря нашим визитам, в том числе поездке с президентом в Республику Корея, визиту премьер-министра Канады в Турцию две недели назад, поездке нашего заместителя министра в Китай на прошлой неделе, а также переговорам с Россией, проекты АЭС в Синопе и Фракии приближаются к стадии принятия решений. Надеемся, что 2027 год станет для нас годом принятия решений по этим проектам"

– Алпарслан Байрактар

Глава турецкого энергетического ведомства уточнил, что строительство планируется завершить в 2040 году.

По его словам, чтобы "успеть построить эти станции общей мощностью 10 тыс МВт, необходимо уже заключать соглашения, запускать разрешительные процедуры и как можно скорее организовать строительство на площадках".