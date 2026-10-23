Турция планирует разработать проекты строительства новых АЭС до конца 2027 года

До конца следующего года Турция рассчитывает принять окончательные решения по проектам строительства двух новых атомных электростанций, такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.
Об этом он сообщил, выступая в Стамбуле с изложением энергетической стратегии Турции до 2040 года.
Министр отметил, что речь идет об АЭС в Синопе на черноморском побережье и во Фракии на северо-западе Турции.
"Благодаря нашим визитам, в том числе поездке с президентом в Республику Корея, визиту премьер-министра Канады в Турцию две недели назад, поездке нашего заместителя министра в Китай на прошлой неделе, а также переговорам с Россией, проекты АЭС в Синопе и Фракии приближаются к стадии принятия решений. Надеемся, что 2027 год станет для нас годом принятия решений по этим проектам"
– Алпарслан Байрактар
Глава турецкого энергетического ведомства уточнил, что строительство планируется завершить в 2040 году.
По его словам, чтобы "успеть построить эти станции общей мощностью 10 тыс МВт, необходимо уже заключать соглашения, запускать разрешительные процедуры и как можно скорее организовать строительство на площадках".