Тбилиси важны торговые отношения с Москвой – "Грузинская мечта"

Во фракции "Грузинская мечта" оценили текущий уровень торговых отношений с Россией. Там отметили, что они очень важны для республики.

Грузию и Россию связывают торговые отношения, которые важны для республики Южного Кавказа. Такое заявление сделал председатель фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия.

Он подчеркнул, что накануне специалисты Россельхознадзора должны были приехать в Грузию, чтобы ознакомиться с процедурами контроля экспортируемой в Россию продукции.

"Специалисты Россельхознадзора должны были прибыть вчера, но прибудут или нет, я обязательно уточню. Предприятия в России платят грузинским предприятиям за ввоз их продукции. Мы же здесь, чтобы максимально помочь нашим предприятиям. Нас с Россией связывают экономические, торговые отношения, которые важны для нашей страны"

– Ираклий Кирцхалия

Он подчеркнул, что они всегда говорили и сейчас говорят об этом открыто.

Напомним, визит представителей Россельхознадзора был запланирован 2 ноября. В Грузии они должны были ознакомиться с системой фитосанитарной сертификации экспортируемых в РФ семечковых и косточковых культур, а также провести аудит лаборатории, исследующей растительную продукцию на остаточное количество действующих веществ пестицидов и агрохимикатов.