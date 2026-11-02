Вестник Кавказа

Армения может подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 годах

Армения может подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 годах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Никол Пашинян обозначил сроки подачи заявки на вступление Армении в ЕС. По словам Пашиняна, это может произойти в следующем году.

Глава правительства Армении Никол Пашинян рассказал о сроках подачи заявки на вступление в Евросоюз. По словам Пашиняна, официальная заявка на присоединение к ЕС может быть подана в 2027 или 2028 годах. 

"Не знаю, насколько это реалистично в этом году, но в следующем году это может быть реалистичным, в 2028 году это может быть реалистично"

– Никол Пашинян 

Напомним, что весной прошлого года Армения официально запустила процесс евроинтеграции, также был дан старт процессу либерализации визового режима.

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