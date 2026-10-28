Пашинян: Армения начала строить Зангезурский коридор

Власти Армении не стали откладывать "в долгий ящик" старт реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" и уже начали работы по этому проекту, заявил сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян.

Правительство Армении уже приступило к реализации проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), заявил сегодня на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Правительство Армении еще до организации дальнейших процессов по собственной инициативе приступит к заказу проектных работ по железной дороге, автомобильной дороге и линиям электропередач в рамках проекта TRIPP"

- Никол Пашинян

Власти страны не хотят терять время, и как только будет сформирована компания по развитию TRIPP, правительство передаст ей уже выполненные работы, - пояснил армянский премьер.

Цель властей – в кратчайшие сроки преодолеть продолжающуюся уже более 30 лет блокаду по всем направлениям - как Восток-Запад, так и Север-Юг.

В то же время разблокирование по этим направлениям вовсе не означает, что вся инфраструктура станет частью проекта TRIPP. В него войдут железная дорога Нрнадзор-Карчеван, а также линии электропередач и автомобильная дорога.

Что касается прокладки газопровода и нефтепровода, то эти вопросы будут обсуждены позднее, - отметил глава кабмина Армении.

В свою очередь вице-премьер страны Мгер Григорян заявил, что Армения рассчитывает вскоре продолжить делимитацию границы с Азербайджаном: он отметил: график следующего этапа пока не согласован, но стороны намерены обсудить его и продолжить работу.

Уже определено, что вне очереди делимитация пройдет на участках, связанных с проектом TRIPP. Ереван также намерен начать проектирование линий электропередачи, автомобильной и железной дорог в Сюнике, не дожидаясь создания компании "маршрут Трампа", добавил вице-премьер.

Стоит ли верить Еревану?

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что действия армянских властей по Зангезурскому коридору по-прежнему укладываются в логику максимального затягивания исполнения своих обязательств: открыть беспрепятственное сообщение они обязывались еще в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года, но с тех пор не начали даже проектировать дороги.

"Реализация любых инфраструктурных проектов на территории Армении с момента независимости идет по одной и той же схеме: долгострой и откладывание на потом. То, что происходит вокруг TRIPP, особенного удивления не вызывает. Недавно была ратификация соглашения по TRIPP с США в парламенте Армении, из чего мы можем заключить, что как минимум на уровне документов дан старт строительству дорог. Но тут возникает вопрос, почему Григорян только сейчас говорит о запуске разработки проектов строительства, если их можно было подготовить до ратификации соглашения с США?", - прежде всего сказал он.

"Заявления властей Армении не позволяют судить о том, как долго они будут работать над тем или иным этапом TRIPP. Пока что никаких ощутимых, практических результатов у Армении нет по этому направлению. Да, выросли ожидания у всех сторон, что TRIPP начнут реализовывать после зимы, когда погода и другие условия позволят проводить строительные работы в долине реки Араз – но это оптимистичный прогноз, поскольку Ереван может затянуть даже с подготовкой строительной документации. Пока ждем, когда появятся эти документы и начнутся строительные работы", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

Экономист отметил, что Ереван в настоящее время заинтересован в запуске Зангезурского коридора по проекту TRIPP, что по логике вещей должно его мотивировать на практические шаги. "У Армении есть потребность интегрироваться в регион Южного Кавказа. Для этого ей требуется открыть границы, восстановить коммуникации с Азербайджаном и Турцией. Не нужно быть экономистом для того, чтобы понять, насколько позитивно это скажется на бизнес-активности страны, на ее ВВП и торговле с другими странами. У Армении нет значительных собственных ресурсов, нет выхода к морю, так что ей остается лишь налаживать связи с соседями, обязательной составляющей которых является TRIPP", - указал он.

"Напомню, что речь идет о чуть более 40 км железной дороги и автотрассы, которые через Армению соединят Зангиланский район Азербайджана с Нахчыванской автономией. В обычных условиях их строительство займет два-три месяца, поскольку речь идет не о строительстве с нуля, а о реконструкции советской инфраструктуры. Местами ее нужно просто восстановить. Площадка в долине Араза довольно удобная, не нужны ни мосты, ни тоннели, значительных земельных работ тоже не требуется. Но все зависит от политической воли и желания Еревана и, конечно же, профессионализма строительных компаний. Поэтому сроки строительства будут заметно различаться в зависимости от того, кто в конечном счете будет работать – армянские или американские компании", - заключил Ровшан Ибрагимов.