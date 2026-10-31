Страны-производители нефти и газа ищут новые подходы к защите энергетики

Глава Минэнерго Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи предложил нефте- и газодобывающим странам пересмотреть подход к защите энергетики по образцу ОАЭ, которые справились с кризисом благодаря инвестициям.

Ситуация с конфликтом вокруг Ирана непредсказуема, но она обнажила важную проблему: странам, добывающим нефть и газ, необходимо радикально пересмотреть подход к защите энергетики, заявил в ходе конференции ADIPEC в Абу-Даби министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"В любом случае, даже если ситуация вернется в привычное русло, нам необходимо пересмотреть подходы к проектированию и строительству объектов, будь то в нефтегазовой отрасли или в сфере электроэнергетики"

- Сухейль аль-Мазруи

Министр призвал энергетиков всего мира создавать дополнительные уровни защиты и резервные мощности, используя для этого современные технологии, в частности, искусственный интеллект, который поможет лучше проектировать системы, просчитывать различные сценарии и повышать общую устойчивость, передает ТАСС.

Аль-Мазруи привел в пример ОАЭ: справиться с энергокризисом стране помогли инвестиции в собственный флот, логистику, трубопроводные системы. При этом их размер далеко не всегда выступает главным фактором: если есть решимость и четкая цель, можно добиться гораздо большего, пусть даже в масштабе целой страны, подчеркнул министр.

Защита страны - задача не только тех, кто носит военную форму, а дело каждого. ОАЭ доказали, что инвестиции страны в устойчивость энергетики были сделаны грамотно и работают, причем даже эффективнее, чем ожидалось, добавил Сухейль аль-Мазруи.