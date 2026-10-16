Горные курорты Кавказ.РФ продлят "Горные каникулы" для детей

Первые итоги акции "Горные каникулы", которую объявили для детей три горнолыжных курорта Северного Кавказа, показали ее востребованность у подростков и их родителей: только за неделю каникул они приняли 6 тысяч школьников.

Горнолыжные курорты Северного Кавказа неожиданно оказались очень востребованными в дни зимних каникул у школьников и их родителей: на курортах "Эльбрус", "Мамисон" и "Ведучи" за неделю осенних каникул побывали шесть тысяч школьников, сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

"Рекордсменом по числу организованных школьных групп стал молодой курорт "Мамисон": там побывали 52 класса в сопровождении педагогов. Это группы не только из Владикавказа, но и Ардона, Беслана, Алагира, сельских школ республики"

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"Эльбрус" стал центром притяжения семей: здесь вместе с родителями отдохнули 2600 детей, а вместе с одноклассниками и педагогами курорт посетили 612 маленьких путешественников, передает портал "Это Кавказ".

Мотивировали отдыхающих и цены: так, в период проведения акции "Горные каникулы" прогулочные билеты на канатные дороги трех курортов для детей стоили 100 рублей, а в составе школьной группы прогулочный билет детям обходился всего в один рубль.

Погода в горах сейчас благоприятна для семейных походов по экотропам, поэтому руководство решило продлить акцию для детей: так, на "Мамисоне" в праздничный день 4 ноября будет работать диджей, а на "Ведучи" пройдут трекинговые выходные с гидами и фотографами, поведал заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.