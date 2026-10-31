ФК "Ахмат" расстался с главным тренером

Станислав Черчесов возглавлял ФК "Ахмат" более года. В семи последних матчах во всех турнирах команда из Грозного не одержала ни одной победы.

Главный тренер футбольного клуба "Ахмата" Станислав Черчесов покинул свой пост. Об этом сказано в сообщении, размещенном 2 ноября на официальном сайте грозненской команды.

Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Накануне Черчесов попрощался с коллективом. Тренер и игроки команды поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

"Станислав Саламович – один из авторитетных отечественных тренеров, добивавшийся многих ярких побед со сборной России и клубами, в том числе с нашим. Более ста матчей Черчесов выводил "Ахмат" на футбольные поля в качестве главного тренера. Благодарим Станислава Саламовича за работу, желаем наставнику удачи в новых начинаниях!"

– пресс-служба грозненцев

Имя нового наставника команды будет объявлено позднее.

Напомним, Черчесов возглавлял "Ахмат" с августа прошлого года. В 7 последних матчах во всех турнирах грозненцы не одержали ни одной победы. В последнем туре чемпионата России "Ахмат" уступил на выезде московскому "Динамо" (0:2).

Турнирная таблица

После 13 туров "Ахмат" располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице национального первенства. В активе грозненцев 11 очков. В следующем туре "Ахмат" сыграет дома с "Родиной". Матч состоится 7 ноября.