Путин провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Ирана

Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, сообщили в Тегеране, сегодня провели телефонный разговор.

Телефонная беседа состоялась сегодня между президентом России Владимиром Путиным и секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсеном Резаи, об этом сообщает официальный Тегеран.

"В рамках консультаций высокого уровня между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией и в продолжение недавних встреч высших должностных лиц двух стран, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в регионе и мире с особым акцентом на регион Ближнего Востока"

- Тегеран

В ходе беседы Резаи выразил благодарность Путину за ясную позицию российской стороны по роли погибшего верховного лидера ИРИ Али Хаменеи и других политиков и военных деятелей. Поблагодарил Резаи Путина и за поддержку, которую оказала Россия стойкости и мужеству народа Исламской Республики.

Кроме того, указано в сообщении, участники беседы заявили о готовности развивать стратегическое сотрудничество на базе дорожной карты, ранее намеченной руководством государств.