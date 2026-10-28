Казахстан откроет три новых аэропорта

Через полгода в Казахстане заработают три новых аэропорта – в алтайских Зайсане и Катонкарагае, а также в мангистауском Кендерли, а в июне наступающего 2027 года новую воздушную гавань начнут возводить в столице страны Астане.

Уже в мае будущего 2027 года в Казахстане заработают три новых аэропорта, сообщил вице-премьер Казахстана, глава Миннацэкономики Серик Жумангарин.

Два из них будут сданы в эксплуатацию в Восточно-Казахстанской области - Зайсане и Катонкарагае. Это повысит транспортную доступность уникальных природных зон Алтая. Третий новый аэропорт появится в мангистауском Кендерли, что позволит туристам из разных стран удобнее добираться на отдых в одноименную курортную зону на побережье Каспийского моря и позволит нарастить турпоток, заявили в министерстве, передает Sputnik Казахстан.

Еще один, второй по счету аэропорт, в июне 2027 года начнут возводить в столице страны Астане. Этим займется сингапурская компания Changi Airports International, с которой подписано рамочное соглашение о сотрудничестве и управлении аэропортовой инфраструктурой, говорится в сообщении.

Также в планах казахстанских авиаторов – модернизация до 2029 года еще семи авиагаваней: в ее ходе будут построены новые взлетно-посадочные полосы (ВПП) в Астане, Шымкенте и Актобе, обновление ждет и четыре действующих ВПП в Алматы, Жезказгане, Таразе и Уральске.