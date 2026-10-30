Выставка об истории и культуре адыгов скоро откроется в Москве

В Государственном историческом музее в Москве через неделю заработает выставка, посвященная истории, культурному и духовному наследию адыгов.

Жители и гости Москвы скоро смогут ближе познакомиться с историей и традициями адыгов – соответствующая выставка откроется примерно через неделю в российской столице, ее анонсировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"10 ноября в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве состоится торжественное открытие выставки "Народы России. Адыги (черкесы)", экспозиция будет доступна для посетителей музея с 11 ноября по 15 февраля 2027 года"

- Мурат Кумпилов

Он рассказал, что выставка состоялась благодаря поддержке Минкультуры России и членов Совета Федерации от Адыгеи.

Глава республики также сообщил, что в подготовке выставки принимал участие Национальный музей Адыгеи. Экспонаты из его коллекции, а также из запасников ГИМа поведают о разных периодах истории адыгов с помощью археологических находок, произведений искусства и предметов быта.

По словам Кумпилова, посетители выставки познакомятся не только с материальным, но и с духовным наследием адыгов, в том числе с неписаным сводом моральных принципов и норм "Адыгэ хабзэ".