Около 3 млрд рублей получила Чечня на развитие АПК

Правительство России передало Чечне порядка 3 млрд рублей. Средства пошли на развитие агропромышленного комплекса (АПК).

Чечня в нынешнем году получила примерно 3 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой правительства России.

Реализацию инфраструктурных и отраслевых проектов в республике оценил в ходе визита зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев.

"Одной из базовых отраслей для вас является агропромышленный комплекс. Правительство ежегодно поддерживает развитие АПК и сельских территорий в Чеченской Республике. В 2026 году на это направлено порядка 3 млрд рублей из федерального бюджета"

– Дмитрий Патрушев

Он подчеркнул, что в том году аграрии собрали рекордные объемы зерновых и масличных культур.

"Помимо этого, видим положительную динамику в развитии мясного и молочного животноводства"

– российский вице-премьер

Патрушев также ознакомился с ходом уборочной кампании, в том числе, кукурузы, и подготовку почвы к озимому севу. Он отметил, что важно своевремено обеспечивать аграриев всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.