Порт Махачкалы станет крупным зерновым хабом на маршруте "Север – Юг"

Через год в Махачкалинском морском торговом порту заработает зерновой терминал, который сможет перегружать 1,5 миллиона тонн зерна в год: это позволит значительно сократить скорость и стоимость его поставок на мировые рынки.

Власти Дагестана начали строительство в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП) зернового терминала, который позволит перегружать 1,5 млн т в год, он заработает уже в четвертом квартале 2028 года, сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Гаджиев.

"Проект строительства очень важен для Дагестана, поскольку это единственный незамерзающий российский порт на Каспии. Прямой выход через Каспий позволит значительно сократить логистическое плечо и сделать поставки быстрее и дешевле"

- Джамбулат Гаджиев

Глава министерства особо подчеркнул значимость порта как одного из ключевых в рамках транспортного коридора "Север - Юг", когда основной объем переориентированных потоков российского зерна идет через порты Черного и Азовского морей. В то же время спрос на сельхозпродукцию в странах Ближнего Востока, Ирана и Индии постоянно растет, отметил Гаджиев, передает "Интерфакс".

Учитывая мощность будущего зернового терминала, которая составит 1,5 млн т в год, в его составе будет создан высокотехнологичный комплекс, позволяющий хранить до 100 тыс т зерна одномоментно, накапливая его по мере поставок с полей. Для быстрой загрузки перевозящих его судов будут построены автоматизированные линии, а для контроля качества – специальные лаборатории, которые будут проверять хлеб на соответствие международным стандартам, поведал врио министра.

Поставкой оборудования терминала займется китайская группа компаний Famsun, руководство порта уже заключило с ней договор. Монтажные работы пройдут уже нынешней осенью, подчеркнул глава министерства.

Введение в строй нового объекта, логистического хаба, станет мощным двигателем роста и развития экономики Дагестана. С его развитием будут развиваться смежные отрасли - услуги автотранспорта, сервисные центры и складская логистика, добавил Дамбулат Гаджиев.