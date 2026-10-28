Цены на нефть перешли к росту после падения

После резкого снижения стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до $105,23 за баррель, а котировки сорта WTI достигли отметки в $97,03.

Мировые цены на эталонные марки нефти перешли к умеренному росту после падения по итогам предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures и Нью-Йоркской товарной биржи.

По состоянию на 8:30 по мск январские фьючерсы на сорт Brent выросли на $0,46 и достигли $105,23 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на $0,57, составив $97,03 за баррель.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Катар предложил семидневный план урегулирования ситуации. Иран и США продолжают обмен сообщениями через посредников, однако кардинально ситуация не изменилась.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что руководитель страны аятолла Моджтаба Хаменеи поручил правительству уладить американо-иранский конфликт через диалог.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила о нанесении американскими военными удара по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, однако представители Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) эту информацию не прокомментировали.