Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Брюссель

Сегодня армянский премьер вылетел в столицу Бельгии для участия в международном саммите по вопросам расширения Европейского союза и проведения двусторонних встреч.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом. Об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на пресс-секретаря премьера Меланию Арутюнян.

​В рамках поездки глава правительства примет участие в "Саммите по расширению ЕС 2026", который пройдет под девизом "Будущее Европы". Кроме того, Пашинян проведет двусторонние встречи с зарубежными партнерами.

​Напомним, саммит по вопросам расширения Евросоюза состоится в столице Бельгии 3 ноября. Участники встречи обсудят вопросы европейской безопасности, демократии и реформ, а также экономические возможности.