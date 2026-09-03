О ходе строительства АЭС Балхаш рассказали в Казахстане

Глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, как идут работы над созданием первой в стране атомной электростанции, которая возводится при участии Росатома.

Казахстанские специалисты заканчивают инженерно-изыскательские работы на месте, где воздвигается первая в Казахстане АЭС Балхаш, проект которой реализуется с участием Росатома, сообщил руководитель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев.

"По АЭС "Балхаш" завершаются инженерно-изыскательские работы"

- Алмасадам Саткалиев

Он напомнил также, что в мае текущего года были подписаны межправсоглашения по ключевым условиям и принципам и по финансированию проекта, в июне произошла их ратификация. В сентябре стороны заключили ЕРС-контракт.

Глава ведомства пояснил, что все эти документы позволят приступить к практической воплощению проекта АЭС в жизнь.

"В 2027 году планируется начать строительные работы на площадке АЭС "Балхаш"

- Алмасадам Саткалиев