О ходе строительства АЭС Балхаш рассказали в Казахстане

Казахстанские специалисты заканчивают инженерно-изыскательские работы на месте, где воздвигается первая в Казахстане АЭС Балхаш, проект которой реализуется с участием Росатома, сообщил руководитель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев.
"По АЭС "Балхаш" завершаются инженерно-изыскательские работы"
- Алмасадам Саткалиев
Он напомнил также, что в мае текущего года были подписаны межправсоглашения по ключевым условиям и принципам и по финансированию проекта, в июне произошла их ратификация. В сентябре стороны заключили ЕРС-контракт.
Глава ведомства пояснил, что все эти документы позволят приступить к практической воплощению проекта АЭС в жизнь.
"В 2027 году планируется начать строительные работы на площадке АЭС "Балхаш"
- Алмасадам Саткалиев