Вестник Кавказа

Суд над Гарибашвили будет проходить в закрытом режиме в Грузии

Суд над Гарибашвили будет проходить в закрытом режиме в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Судья Тамар Мчедлишвили постановила проводить закрытые заседания по делу экс-главы грузинского правительства. Его обвиняют в коррупции.

Заседания по делу бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили будут проходить в закрытом режиме. Судья Тамар Мчедлишвили удовлетворила ходатайство стороны обвинения. 

Сам экс-глава правительства просил сделать процесс открытым, чтобы общественность могла убедиться в необоснованности обвинений.

Напомним, Гарибашвили обвиняется в получении взятки в крупном размере на основании показаний экс-главы Минобороны Джуаншера Бурчуладзе. Ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.

Ранее бывшего премьера осудили за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере. 

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