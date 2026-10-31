Суд над Гарибашвили будет проходить в закрытом режиме в Грузии

Судья Тамар Мчедлишвили постановила проводить закрытые заседания по делу экс-главы грузинского правительства. Его обвиняют в коррупции.
Заседания по делу бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили будут проходить в закрытом режиме. Судья Тамар Мчедлишвили удовлетворила ходатайство стороны обвинения.
Сам экс-глава правительства просил сделать процесс открытым, чтобы общественность могла убедиться в необоснованности обвинений.
Напомним, Гарибашвили обвиняется в получении взятки в крупном размере на основании показаний экс-главы Минобороны Джуаншера Бурчуладзе. Ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.
Ранее бывшего премьера осудили за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере.