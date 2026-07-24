Вестник Кавказа

Казахстан возобновил прокачку нефти по трубопроводу "Атырау - Самара”

Казахстан возобновил прокачку нефти по трубопроводу "Атырау - Самара”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау - Самара" полностью возобновлена после временной приостановки работы.

В Казахстане возобновилась прокачка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау - Самара" после временной остановки. Об этом сообщила официальный представитель Минэнерго республики Асель Серикпаева.

"По состоянию на 3 ноября 2026 года транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау - Самара" осуществляется в штатном режиме. После технического обследования прокачка была возобновлена"

- Асель Серикпаева

Кроме того, она подчеркнула, что сейчас ситуация находится на контроле Министерства энергетики Казахстана.

Напомним, утром 2 ноября прием транспортируемой нефти временно приостановили из-за внештатного инцидента на инфраструктурных объектах Самарского узла.

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