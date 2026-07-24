Казахстан возобновил прокачку нефти по трубопроводу "Атырау - Самара”

Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау - Самара" полностью возобновлена после временной приостановки работы.
В Казахстане возобновилась прокачка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау - Самара" после временной остановки. Об этом сообщила официальный представитель Минэнерго республики Асель Серикпаева.
"По состоянию на 3 ноября 2026 года транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау - Самара" осуществляется в штатном режиме. После технического обследования прокачка была возобновлена"
- Асель Серикпаева
Кроме того, она подчеркнула, что сейчас ситуация находится на контроле Министерства энергетики Казахстана.
Напомним, утром 2 ноября прием транспортируемой нефти временно приостановили из-за внештатного инцидента на инфраструктурных объектах Самарского узла.