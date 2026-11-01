Вестник Кавказа

Лавров прибыл в Минск на Международную конференцию по евразийской безопасности

Лавров прибыл в Минск на Международную конференцию по евразийской безопасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередная конференция по евразийской безопасности пройдет в столице Беларуси с 3 по 4 ноября. В ней будут участвовать сотни делегатов из 50 стран.

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Минск. В ходе поездки руководитель внешнеполитического ведомства примет участие в IV Международной конференции по евразийской безопасности.

Ожидается, что на пленарной сессии Сергей Лавров представит актуальные оценки военно-политической ситуации в Евразии. Одной из главных тем обсуждения на конференции станет разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Напомним, 25 сентября представители девяти стран, включая Россию, Иран, Казахстан и Белоруссию, объявили о запуске переговорного процесса по разработке и принятию Хартии.

IV конференция по евразийской безопасности состоится в Минске 3-4 ноября. В ней будут участвовать свыше 600 делегатов из 50 стран. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1150 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.