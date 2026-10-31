Президентские выборы в Турции могут перенести на несколько месяцев

Выборы президента Турции, которые должны состояться в 2028 году, могут быть назначены на несколько месяцев раньше изначального срока.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассчитывает на то, что парламент республики поддержит инициативу о проведении выборов главы государства и парламента в 2028 году не в мае, а в апреле-марте, сообщил главный советник президента по правовым вопросам Мехмет Учум.

На данный момент, как следует из выборного законодательства Турции, очередные всеобщие выборы должны состояться 7 мая 2028 года.

Мехмет Учум выразил убежденность в том, что турецкий парламент проголосует за перенос голосования на более ранний срок. Советник Эрдогана пояснил, что предлагается именно сдвинуть дату, а не назначить досрочные выборы.

Политик уточнил, что, согласно Конституции Турции, президент может находиться у власти на протяжении двух сроков. Но если выборы проводятся во время второго президентского срока, а не после его окончания, то действующий глава государства снова может предложить свою кандидатуру.