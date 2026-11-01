Хаменеи поручил уладить конфликт с США мирным путем

Правительство Ирана получило поручение от верховного лидера урегулировать конфликт с США путем диалога. Ранее в МИД ИРИ отметили, что США тоже выберут этот путь.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи поручил правительству уладить конфликт с Соединенными Штатами через диалог. Об этом поведал 2 ноября президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

"Мы стремимся урегулировать решить вопрос путем диалога. Верховный лидер для этого предоставил правительству определенные полномочия"

– иранский президент

Он отметил также, что Ирану нужно справиться с вызовами и кризисами через единство и сотрудничество.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи выражал надежду на то, что США захотят урегулировать конфликт мирным путем. В то же время он подчеркнул, что Иран будет готов и к возобновлению боевых действий.