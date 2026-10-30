Изыскания по новым канаткам для спортсменов почти окончены на Эльбрусе

Строительство новых канатных дорог, предназначенных для тренировок спортсменов, продолжается на курорте "Эльбрус" – почти завершена стадия изысканий на местности.

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии практически окончены инженерные изыскания, необходимые для строительства новых канатных дорог для спортсменов, сообщает Кавказ.РФ.

Работы проводились на леднике Гарабаши.

"Изучали строение грунта, глубину залегания скальных пород и особенности рельефа, измеряли перепад высот"

- Кавказ.РФ

Как рассказал главный инженер госкомпании Александр Саламатов, подготовка к созданию новых объектов на Эльбрусе также достаточно сложна из-за суровых условий. Так, уже сейчас, по его словам, толщина снежного покрова составляет 1,5 м.

"После полевых работ уйдем в кабинетные: переложим результаты на бумагу и определим, где расположить опоры и станции канатных дорог - максимально бережно к леднику, при этом удобно для спортсменов"

- Кавказ.РФ

В общей сложности будет построено две дороги: кресельная от "Бочек" на высоте 3667 м до нового альпгородка на 3838 м, а затем бугельная до отметки 3947 м. Благодаря им российские спортсмены смогут тренироваться весь год.