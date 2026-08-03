Ереван заявил о готовности отозвать иски к Баку в международных инстанциях

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Лилит Макунц сообщила, что Ереван отзовет претензии к Баку в международных инстанциях после подписания мирного договора.
Армения может отозвать иски к Азербайджану в международных инстанциях, такое заявление сделала руководитель аппарата премьер-министра страны Лилит Макунц.
Как пишет "Арменпресс", об этом она сообщила на совместном заседании постоянных комитетов Национального собрания.
По ее словам, это произойдет после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Макунц пояснила, что урегулирование всех существующих споров станет логичной частью процесса нормализации отношений.
"Что касается существующих споров между Арменией и Азербайджаном, то в рамках логики мирного процесса, конечно, может быть принято решение об отзыве претензий друг к другу после подписания мирного договора"
– Лилит Макунц