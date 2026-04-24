Вестник Кавказа

Экс-гендиректор Стамбульской фондовой биржи арестован в Турции

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Турции удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал санкцию на арест бывшего генерального директора Стамбульской фондовой биржи Коркмаза Эргуна.

Бывший гендиректор Стамбульской фондовой биржи Коркмаз Эргун взят под арест, сообщают турецкие СМИ.

Соответствующее решение принял, после всех необходимых следственных действий, суд, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

Коркмаз Эргун проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по фактам взяточничества и участия в преступной группировке. Преступления были выявлены при расследовании сделок, совершаемых на рынке капитала.

Эргуна задержали несколько дней назад, 31 октября. Его обязанности в данный момент, согласно решению совета директоров, выполняет его заместитель Атила Тюрели.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1095 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.