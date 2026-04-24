Экс-гендиректор Стамбульской фондовой биржи арестован в Турции

Суд в Турции удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал санкцию на арест бывшего генерального директора Стамбульской фондовой биржи Коркмаза Эргуна.

Бывший гендиректор Стамбульской фондовой биржи Коркмаз Эргун взят под арест, сообщают турецкие СМИ.

Соответствующее решение принял, после всех необходимых следственных действий, суд, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

Коркмаз Эргун проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по фактам взяточничества и участия в преступной группировке. Преступления были выявлены при расследовании сделок, совершаемых на рынке капитала.

Эргуна задержали несколько дней назад, 31 октября. Его обязанности в данный момент, согласно решению совета директоров, выполняет его заместитель Атила Тюрели.