Вестник Кавказа

"Нацдвижение" покинуло коалицию оппозиции Грузии

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
"Единство – национальное движение" покинуло альянс оппозиционных партий Грузии, обозначив раскол в рядах противников действующей власти.

Грузинская оппозиционная партия "Единство – национальное движение" официально покинула "Альянс оппозиции", который был образован в марте этого года. 

"Мы говорили, что не видим себя в этом альянсе и больше не являемся его членами. Есть общедоступные заявления, так что вы можете с ними ознакомиться"

– глава временного совета правления партии Ираклий Павленишвили

В руководстве политической организации отметили, что партия на протяжении последних месяцев не участвует в работе альянса оппозиционных сил. 

Напомним, что в альянс входили девять партий. При этом о намерениях "Нацдвижения" покинуть объединение стало известно еще в июне.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
465 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.