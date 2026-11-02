"Нацдвижение" покинуло коалицию оппозиции Грузии

"Единство – национальное движение" покинуло альянс оппозиционных партий Грузии, обозначив раскол в рядах противников действующей власти.
Грузинская оппозиционная партия "Единство – национальное движение" официально покинула "Альянс оппозиции", который был образован в марте этого года.
"Мы говорили, что не видим себя в этом альянсе и больше не являемся его членами. Есть общедоступные заявления, так что вы можете с ними ознакомиться"
– глава временного совета правления партии Ираклий Павленишвили
В руководстве политической организации отметили, что партия на протяжении последних месяцев не участвует в работе альянса оппозиционных сил.
Напомним, что в альянс входили девять партий. При этом о намерениях "Нацдвижения" покинуть объединение стало известно еще в июне.