Более 400 млн рублей направят на ремонт колледжей и техникумов в Северной Осетии

В Северной Осетии сообщили о получении более 400 млн рублей на ремонт колледжей и техникумов в следующем году. Работы будут выполнены на девяти объектах.

В Северной Осетии получит из федерального бюджета чуть менее 430 млн рублей на капитальный ремонт и техникумов. Об этом сказано в сообщении, размещенном 3 ноября на страницах главы региона Сергея Меняйло в социальных сетях.

"Почти 430 млн рублей из федерального бюджета получит наша республика на капитальный ремонт колледжей и техникумов в 2027 году"

- Сергей Меняйло

Ремонтные работы затронут девять объектов, которые рассчитаны на более чем 2 тыс студентов. В частности, планируется обновить корпуса во Владикавказском государственном многоотраслевом техникуме, Северо-Осетинском педагогическом колледже и Северо-Осетинском государственном торгово-экономическом колледже.

Работы будут выполнены в рамках программы "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".