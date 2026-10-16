Вестник Кавказа

SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили увеличение транзита казахстанской нефти через Азербайджан

SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили увеличение транзита казахстанской нефти через Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялись переговоры между руководством азербайджанской Госнефтекомпании SOCAR и казахстанским "КазМунайГазом".

Представители руководства компаний SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили наращивание транзита нефти из Казахстана через Азербайджан, такое сообщение распространила пресс-служба Госнефтекомпании.

В переговорах участвовали глава компании SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления "КазМунайГаза" Асхат Хасенов.

Они обратили внимание на успешное развитие стратегических отношений между Азербайджаном и Казахстаном в энергетическом секторе.

Кроме того, Наджаф и Хасенов рассмотрели ход реализации мероприятий из Меморандума, который был подписан SOCAR и КМГ в 2024 году.

В этом контексте речь шла о перспективах увеличения объемов поставок нефти из Казахстана через Азербайджан и об углублении партнерства в различных направлениях энергетического сектора.

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